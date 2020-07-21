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أوركسترا العود العربي في ضيافة المانسترلي

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 فى ثانى ليالي برنامج الصيف، يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية الحفلات الفنية والموسيقية بحديقة قصر المانسترلي بالمنيل، أوركسترا بيت العود العربي فى الثامنة مساء الأحد 26 يوليو، وذلك مع اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية كافة.

 يتكون الأوركسترا من أكثر من 40

من الأساتذة وبعض الدارسين من أمهر العازفين فى بيت العود، الذى أسسه ويشرف عليه الفنان الكبير نصير شمة، بجنسيات مختلفة.

 يقدم الأوركسترا عددًا من المقطوعات التى تُحيى الشرقى لآلة العود، والتي

تُظهر إمكاناته ودوره في موسيقانا العربية، منها مؤلفات لكبار الملحنين والمطربين: الموسيقار محمد عبدالوهاب وسيدة الغناء العربي أم كلثوم، إضافة لمجموعة مختارة من مؤلفات نصير شمة.

 يُذكر أن "شمة" أسس بيت العود العربى بمقر بيت الهراوى بالقاهرة التاريخية عام 1998 كأول البيوت الرائدة فى تعليم العزف على العود والآلات الوترية.

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