تراند اليوم : الفيلم الاردني “دورها” للمخرج ” راندي عباسي” يفوز في مسابقة دولية

حصد فيلم وثائقي أردني على المركز الاول في التصفيات النهائية لمهرجان دولي حول أفلام الحرية الدينية والأعمال.

يتناول الفيلم الفائز Her Factor “دورها” من إنتاج ربى ريحاني وإخراج راندي عباسي قضيَّة تمكين المرأة في الشرق الأوسط مع تركيز خاص على التحديات التي تواجهها المرأة الأردنية في مجال العمل.

تقول ربي ريحاني مديرة قسم المرأة العربية اليوم في مؤسسة آكتس ومنتحة الفيلم “هناك حاجة ومسؤولية كبيرة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن والعالم العربي؛ لما له من أثر كبير على النهوض بعجلة التنمية الاقتصادية وتقوية دور المرأة الإنتاجي في زيادة الدخل الإجمالي للدولة ولأسرتها.” وتضيف ريحاني أنَّ “جائحة كورونا كانت كارثية على عدد كبير من النساء في الأردن، الأمر الذي أضعف الجهود المبذولة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني ولا سيَّما العربي.”

وفي لقاء مع مخرج الفيلم الذي تتراوح مدَّته أربع دقائق، يقول راندي عبّاسي “لاحظت أينما ذهبتُ وتجوَّلت في الأردن أنه يوجد ارتباط قوي بين عدم المساواة الجندرية والفقر العام، وأثناء تصويري للفيلم كنت أبحث عن هذا الموضوع من خلال اللقاءات التي قمنا بها مع شخصيات متعددة من أطياف المجتمع. وهذا ما جعلني أظهر أهمية تنشئة البيت في تعزيز المساواة بين الأبناء والبنات والعلاقة الكريمة بين الزوج والزوجة؛ لأنه يعكس علاقة أي ذكر بالأنثى مثل الطّالب ومعلِّمته، المدير وموظَّفته أو العكس، الأمر الذي يجعل المساواة والتمكين الاقتصادي جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية”.



ومن المتوقع الإعلان عن الفائزين في مهرجان للأفلام سيتم عبر الإنترنت يُقام في الأوَّل من آب القادم. كما وستُطلق في نفس اليوم مؤسسة “المرأة العربية” ومقرُّها العاصمة الأردنية عمان حملة تحت عنوان “غنى”. وتقول ريحاني إنَّ فكرة الحملة تأتي “لأنَّنا نريد أن نرى المرأة غنية من الناحية القانونية والمجتمعية والذاتية بحيث تصبح قادرة وممكَّنَة لتخترق كلّ مجالات الحياة بثقة، لذا ترقَّبوا مشاهدة الفيلم بأكمله.

يقول بريان جريم، رئيس مؤسسة الحرية الدينية والأعمال، وهي مؤسسة مساهمة في رعاية المسابقة: “في عصر توجد فيه حاجة ملحَّة لإدراج التنوع وتقديره، مكَّنت مسابقة الأفلام هذه أصواتًا جديدة من جميع أنحاء العالم للمساهمة في المناقشة. أتطلع إلى عرض هذه القصص في الأشهر المقبلة، وخاصة لدعم الإدماج الديني في أماكن العمل حول العالم”.

تقول شيرين تابر، مديرة Empower Women Media المشاركة في رعاية المسابقة: “نحن متحمِّسون لتمكين المرأة من إنتاج وسائل إعلام مساندة لمهمَّتها. أشعر بسعادة غامرة لرؤية النساء يتبادلن قصص الحرية الدينية ويوسِّعن تخومهنَّ للوصول إلى بعض أصعب الأماكن في العالم.”

دعت Empower Women Media 17 مُحكِّمًا يحظى باحترام كبير لمراجعة الأفلام القصيرة وتقييمها من ناحية رواية قصة وتأثير دعم قضية الطرح. ومن بين المحكِّمين الدكتورة عزّة كرم، رئيس رابطة أديان من أجل السلام، وروبرت سيبل، أوَّل سفير أمريكي للحرية الدينية الدولية، بالإضافة إلى أصوات قياديَّة أخرى للحرية الدينيَّة.

بالشراكة مع مؤسسة الحرية الدينية والأعمال، سيتم تقديم أفضل الأفلام أمام مدراء تنفيذيين وشركاء الأمم المتحدة ومنظمات غير الحكومية وقادة دينيين في حفل الجوائز العالمي للأعمال والسلام الذي سيُعقَد في طوكيو في 23-25 آب 2021. ستقوم مؤسسة الحرية الدينية والأعمال بمنح كل فائز بالجائزة الكبرى لمسابقة الأفلام 5000 دولارًا، بالإضافة إلى رحلة إلى طوكيو لتقديم أفلامهم القصيرة قبل دورة الألعاب الأولمبية للمعاقين 2021 في حفل توزيع الجوائز العالمي للأعمال والسلام بين الأديان.

وكان فيلم Long Road to Freedom ل Mariya Dostzadah Goodbrake (أفغانستان والولايات المتحدة) قد حصل على الجائزة الكبرى ضمن فئة الأفلام القصيرة الحيَّة. وحصل فيلم District 18 للمخرجة Maral Karee (إيران وكندا) على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم رسوم متحرِّكة قصير. أمّا المتسابقون النهائيون، فقد كانوا من أفغانستان وكندا والهند وإيران والأردن ولبنان وتونس والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وحصل على الجائزة الثانية Together as Oneممثَّلًا بـ Sarna Faizy من أفغانستان التي تروي قصتها عن تمكين المرأة وحرية المعتقد في ظل حكم طالبان، والثالث Freedom to Succeed ممثَّلًا بـLydia Sunberg من هنجاريا و Sage Taber من الولايات المتحدة الذي يعالج قضية لماذا يحتاج المهاجرون واللاجئون إلى الحرية ليساهموا اقتصاديًّا في مجتمعهم الجديد.

الجدير بالذكر أنَّ هذه هي المسابقة السَّنوية الثّالثة الَّتي ترعاها Empower Women Media بالاشتراك مع مؤسسة الحرية الدينية والأعمال (RFBF). فقد أقيمت المسابقة الأولى في بداية دورة الألعاب الأولمبيَّة للمعاقين لعام 2018 في كوريا، حيث احتلّ فيلما Love Has No Borders لـ Deborah Paul (المملكة المتحدة) و Christy Anastas (فلسطين والمملكة المتحدة) المرتبة الأولى. في عام 2019، ذهبت الجائزة الكبرى إلى A Different Way، فيلم للسفيرة Suzan Johnson Cook وLauren Merkley (الولايات المتحدة).