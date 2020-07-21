مصرية أم جزائرية؟.. سؤال عن جديد كنزة مرسلي "غلطة زمان"

الخليج 365الثلاثاء 2020/7/21 11:40 ص بتوقيت أبوظبي
طرحت الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي الإعلان التشويقي لأغنيتها الجديدة "غلطة زمان" على قناتها الرسمية على يوتيوب.
وعقب طرح البرومو تساءل عدد كبير من محبيها عن تفاصيل الأغنية ولهجتها، خاصة أن كنزة من الفنانات التي تهتم دائما بالغناء باللهجتين المصرية والجزائرية حتى ترضي جمهورها العربي وأيضا الاعتزاز بغنائها بلهجتها الأم التي استطاعت أن توصلها للجمهور العربي بشكل جيد.
وكان من المفترض أن تطرح كنزة أغنية "غلطة زمان" قبل شهر رمضان، لكن نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد والحجر الصحي، قررت تأجيلها لطرحها هذه الأيام وتحديدا نهاية هذا الأسبوع.
ولكونها لم تستطع السفر وتصوير الأغنية الجديدة على طريقة الفيديو كليب، قررت كنزة أن تطرحها علي طريقة لكن بشكل مختلف عكس المتعارف عليه.
وقدمت كنزة خلال عامين عددا من الكليبات، التي استطاعت من خلالها أن تصل إلى ملايين المشاهدات، وتنوعت هذه الأغاني ما بين اللهجتين المصرية والجزائرية.
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