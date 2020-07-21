بالصورة- هكذا احتفل ماجد المصري بعيد زواجه

نشر الممثل ماجد المصري صورة برفقة زوجته رانيا أبو النصر، وذلك احتفالاً بعيد زواجهما.

وعلّق “المصري” على الصورة بكلمات رومانسية وقال: “عيد زواج سعيد يا احلى وأرقى وأجدع زوجة في الدنيا ربنا ما يحرمني منك”.

من جهة أخرى، بدأ ماجد المصري تصوير مشاهده في مسلسله الجديد “الوجه الآخر”، بعد فترة من التوقف بسبب فيروس كورونا.

المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، قصة ماجد المصري، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش. ومن بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، أحمد خليل وغيرهم. وتدور قصته حول قضية مهمة في المجتمع، وهي صراع الأموال بطرق غير مشروعة.