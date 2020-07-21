كانييه ويست يتهم كيم كردشيان بمحاولة إدخاله الى مستشفى للأمراض العقلية

تصدر مغني الراب كانييه ويست العناوين في الساعات الماضية بعد ظهوره في أول خطاب انتخابي له عقب إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الاميركية، حيث كشف متأثرًا أنه وزوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان، فكرا في إجهاض حملها الأول في ابنتهما الكبرى نورث، التي تبلغ من العمر سبع سنوات الآن.

وبعد هذا الموضوع الصادم، أفاد موقع “جاست جيرد” عن مصادر تحدثت حول “انزعاج” كيم من كانييه لما قاله خلال الخطاب الانتخابي وأنها قلقة عليه.

لكن “ويست” تابع بمفاجأة الجمهور الليلة الماضية، بعدما أطل بسلسلة من التغريدات عبر حسابه الخاص على تويتر اتهم فيها زوجته كيم بمحاولة ادخاله الى مستشفى للأمراض العقلية.

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كما قال كانييه انه لا يريد حماته كريس جينر أن تكون حول أطفاله.

وأشار ويست، إلى أن فيلم “أخرج”، تم تصويره عنه، وأعلن عن إصدار ألبوم غنائي جديد.

لاحقا، تم حذف معظم التغريدات، لكن إعلان الألبوم بقي على حساب كانييه ويست على تويتر. الإصدار الجديد يحمل عنوان DONDA ويتألف من 12 أغنية، وسيتم اصداره يوم الجمعة المقبل.