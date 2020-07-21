Jul 21, 2020
تصدر مغني الراب كانييه ويست العناوين في الساعات الماضية بعد ظهوره في أول خطاب انتخابي له عقب إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الاميركية، حيث كشف متأثرًا أنه وزوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان، فكرا في إجهاض حملها الأول في ابنتهما الكبرى نورث، التي تبلغ من العمر سبع سنوات الآن.
وبعد هذا الموضوع الصادم، أفاد موقع “جاست جيرد” عن مصادر تحدثت حول “انزعاج” كيم من كانييه لما قاله خلال الخطاب الانتخابي وأنها قلقة عليه.
لكن “ويست” تابع بمفاجأة الجمهور الليلة الماضية، بعدما أطل بسلسلة من التغريدات عبر حسابه الخاص على تويتر اتهم فيها زوجته كيم بمحاولة ادخاله الى مستشفى للأمراض العقلية.
كما قال كانييه انه لا يريد حماته كريس جينر أن تكون حول أطفاله.
وأشار ويست، إلى أن فيلم “أخرج”، تم تصويره عنه، وأعلن عن إصدار ألبوم غنائي جديد.
لاحقا، تم حذف معظم التغريدات، لكن إعلان الألبوم بقي على حساب كانييه ويست على تويتر. الإصدار الجديد يحمل عنوان DONDA ويتألف من 12 أغنية، وسيتم اصداره يوم الجمعة المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر كانييه ويست يتهم كيم كردشيان بمحاولة إدخاله الى مستشفى للأمراض العقلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.