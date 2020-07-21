خاص- هيئة إدارية جديدة لمجلس المؤلّفين والملحّنين في لبنان

Jul 21, 2020
عقدت الهيئة الإداريّة لمجلس المؤلّفين والملحّنين في لبنان اجتماعًا، تم خلاله انتخاب مجلسًا جديدًا للهيئة.
وقد صدر عن مجلس المؤلّفين والملحّنين في لبنان البيان التالي:
بتاريخ 18/7/2020 جرت إنتخابات الهيئة الإداريّة الجديدة لمجلس المؤلّفين والملحّنين في لبنان CACL بإشراف شركة المؤلّفين والملحّنين وناشري الموسيقى في العالم SACEM باريس ممثلة في لبنان بوكيلها المحامي سمير تابت، وقد فاز الأعضاء السّادة:
أسامة الرحباني (رئيسًا)، إحسان المنذر (نائبًا للرئيس)، جبران نجم (مندوب لدى ساسيم – باريس)، كمال قبيسي (امينًا للسرّ)، هيثم زياد (امينًا للصندوق)، أنطوان أبو عبدالله (طوني أبي كرم) (علاقات عامّة).
أعضاء: عبدو نعّوم – جو باروتجيان – سليم عسّاف – شربل مغامس (وسام الأمير) – يحيى المعوش (يحيى الحسن) – وجورج مارديروسيان.
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