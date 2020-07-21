راغب علامة يواصل مهاجمة الطبقة السياسية: “كفى كذبًا ونفاقًا”

يستمر السوبرستار راغب علامة بمهاجمة الطبقة السياسية الفاسدة التي أوصلت البلد الى ما وصل إليه من فقر وفساد وقهر وأزمة خطيرة تهدد كيانه، حيث لا يوفر فرصة إلا ويشن هجومًا عنيفاً عليها.

ومنذ قليل، اتخذ “علامة” من حسابه على تويتر منبراً ليكمل هجومه على الطبقة السياسية وقال: “الى من يدّعون محاربة الفساد في لبنان، هل سمعتم بإجرام البنوك في وجه المودعين؟ هل تعلمون بأن البنوك تسرق ما يفوق الـ ٧٠٪ من ودائع الناس المضطرين لسحب أموالهم بمشاركة ودعم الطقم السياسي؟! كل سياسي يدّعي محاربة الفساد حتى الآن أثبت أنه كاذب وفاسد ومنافق. كفى كذباً ونفاقاً“.

وكان السوبرستار قد غرّد في وقت سابق أيضاً مهاجماً السلطات الطائفية وقال: “السلطات الطائفية سرقت أموال الدولة وتآمرت على الناس ونهبت اموالهم وقضت على أحلام المساكين! ووضعت الجيش اللبناني والقوى الأمنية بمواجهة الشعب المقهور الذي يعاني من إنعدام وجود بصيص نور في حياته وفي منزله وفي مستقبل أولاده!! إلى متى؟؟!! يا رب عدلك“.

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من جهة أخرى، يستعد السوبرستار خلال الأيام المقبلة لدخول الاستوديو لتسجيل أغنية جديدة مستوحاة من أجواء الأزمة الاقتصادية التي يعشيها لبنان.

عن الأغنية يقول “علامة” أنها ستشكل صدمة وذلك لقوتها وتطرقها للوضع الحالي بشفافية عالية وانتقاد لكل من أوصلنا لهذه الحالة المؤسفة في لبنان، على أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة على موقع يوتيوب.

آخر أعمال السوبرستار أغنية “أنتو أملنا” كلمات الشاعر نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جان ماري رياشي. الكليب صوره المخرج سامي صعب.