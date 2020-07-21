شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى فى رسالة لجمهورها: اشتقت للمسرح واشتقت إليكم جميعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة نوال الزغبى عن اشتياقها لجمهورها ولحفلاتها منذ توقف كل الأنشطة الفنية عقب تفشى فيروس كورونا بالعالم، ونشرت نوال صورة لها من إحدى حفلاتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة "اشتقت إلى المسرح... اشتقت إليكم جميعاً".

وكانت شاركت الفنانة نوال الزغبى، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو صغير ظهرت فيه وهى تحمل كلبا بالقرب من حمام السباحة,

وظهرت الفنانة نوال الزغبي وهي تلاعب الكلب بلطف بالقرب من حمام السباحة، في مقطع فيديو صغير لم يستغرق سوى 3 ثوان، إلا أنه لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

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وفي وقت سابق، واصلت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، الاحتفال بعيد ميلادها، الذى وافق الإثنين 29 يونيو، حيث نشرت عبر حسابها بموقع إنستجرام "فيديو" خلال إفلاتها بالون حيث تركته تطير في السماء.

وشاركت الفنانة نوال الزغبى، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مقطع فيديو لبنات شقيقها خلال احتفالهن، معلقة على الفيديو قائلة: "حياتى".

كما غردت عبر حسابها على تويتر قائلة: "البعض يريد منك ولا يريدك أنت والبعض يريدك أنت ولا يريد منك أشخاص يحبونك وقت الفراغ وأشخاص يتفرغون لمحبتك ناس آخر زمن".

ويلقب الكثير نوال الزغبى بـ"النجمة الذهبية" نظرا لجمالها ورشاقتها التى تظهر بهما فى الكثير من الحفلات التى تحييها، أو من خلال الفيديو كليب التى تطلقها، بالإضافة إلى إنها استطاعت منذ ظهورها الأول فى عام 1996، أن تضع بصمة داخل قلوب محبيها من مختلف الوطن العربى، وأصبحوا مغرمين بها ويتوافدون بكثرة على حفلاته فى كل الدول.