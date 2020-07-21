لقطة مشينة لكونور ماكجريجور على الشاطيء.. فيديو

رنا صلاح الدين - ظهر المقاتل الإيرلندي كونور ماكجريجور، بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في وزنين مختلفين سابقا، في لقطة مشبنة خلال تواجده على أحد الشواطئ للاستجمام.

كونور ماكجريجور

كونور ماكجريجور، كان قد أثار الجدل في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ظهر في مقطع الفيديو وهو يستجم على شاطئ البحر ويدخن سيجارة تشبه الماريجوانا، وأمامه كأس على الطاولة.

يشار إلى أن كونور ماكجريجور، البالغ من العمر 32 عاما، كان قد أعلن في 7 يونيو الماضي، وضع حد لمسيرته الاحترافية وذلك للمرة الثالثة.

Advertisements

كونور ماكجريجور

المقاتل الإيرلندي انشغل منذ عام 2018 بإنتاج مشروب الويسكي الإيرلندي تحت العلامة التجارية "Proper Twelve"، وفي عام 2019، قام بتوسيع تصديره إضافة إلى إيرلندا والولايات المتحدة، إلى خمس دول أخرى هي، المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وروسيا.

كونور ماكجريجور

كونور ماكجريجور

كونور ماكجريجور