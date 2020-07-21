رياض محرز يرتبط بصديقة زميله.. صور

رنا صلاح الدين - ظهر النجم الجزائري رياض محرز، لاعب وسط مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، للمرة الأولى برفقة صديقته الجديدة، بعد انفصاله عن زوجته بريطانية الجنسية وهندية الأصل ريتا جوهال.

رياض محرز

صحيفة "ذا صن" البريطانية، كانت قد نشرت مجموعة من الصور لرياض محرز وصديقته الجديدة والتي تدعى تايلور، خلال تجولهما في أحد شوارع مدينة مانشستر.

رياض محرز

الصحيفة أشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، تجول بسيارته الفارهة برفقة صديقته تايلور، لكنهما تصادفا بزميله في نادي مانشستر سيتي، الفرنسي بينجامين ميندي.

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رياض محرز

تايلور، هي عارضة أزياء وابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد، وكانت مرتبطة سابقا بزميل محرز في مانشستر سيتي، النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

تايلور واردكس

رياض محرز، ارتبط بتايلور بعد انفصاله عن زوجته ريتا صاحبة الـ (25 عاما) التي أنجبت له ابنتين.

تايلور واردكس