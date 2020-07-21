«راحت عليها نومة».. عروس تسبب أزمة لأسرتها في حفل زفافها

رنا صلاح الدين - تعرضت أسرة فتاة بريطانية تدعى روزالين، لموقف في غاية الإحراج بعد أن تأخرت عن حفل زفافها ما يقارب الـ 3 ساعات؛ ليظن العريس وجميع المدعوين وأولهم أسرتها أنها هربت .

العروس رغم قيام والدتها بالاتصال بها لأكثر من 100 مرة إلا أنها لم تجيب على أي مكالمة منها، ما شكل قلقا لدى الجميع خاصة بعد أن صممت روزالين أن تجلس في غرفتها بمفردها في الليلة التي سبقت الزفاف، وطلبت بعض الهدوء لأنها تحتاج للراحة حسبما قالت والدتها .

الفتاة قامت في صباح يوم زفافها بالذهاب إلى الغرفة المحجوزة لها في أحد الفنادق، وشعرت بالنعاس بعد أن وصلت ولم تخبر أي شخص حتى العريس أنها ستنام، استغرقت الشابة في النوم حتى ميعاد الزفاف.