زوجة فابريجاس تهنئ ابنة عمرو دياب.. صور

رنا صلاح الدين - هنأت اللبنانية دانيلا سمعان، زوجة النجم الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب فريق موناكو الفرنسي، جانا ابنة عمرو دياب بمناسبة عيد ميلادها.

والدة جانا حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها من خلال صور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعها معها وعلقت عليها بكتابة رسالة إليها بمناسبة عيد ميلادها.

والدة جانا كتبت قائلة: "حبيبتي كل سنة وإنتي طيبة، بحبك جداً"، وفور نشر الصورة تفاعل الكثيرون معها ومن أبرزهم دانيلا سمعان زوجة اللاعب فابريجاس.

دانيلا سمعان

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دانيلا سمعان كانت قد داعبت زوجها من خلال نشرها صورة على حسابها الشخصي على "إنستجرام"، حيث شاركت متابعيها صورة جمعت بين زوجها وبين ابنهما وعلقت عليها قائلة: "ابني الأكبر وابني الأصغر".

دانيلا سمعان

فابريجاس، نجم برشلونة وأرسنال السابق وموناكو الحالي، حرص على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الشهر الماضي، والتي أتمت عامها الخامس والأربعين، حيث نشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي.. شكرا لك على كل السعادة والفرح الذى تجلبيه لحياتنا كل يوم.. أحبك كثيرا".

دانيلا سمعان