شكرا لقرائتكم عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض للهجوم.. ونقابة الممثلين تتوعد وتحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حالة من الجدل تسبب فيها الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، حينما أعلن عن حزنه وتعرضه للاكتئاب وتفكيره في الاعتزال بسبب المعاملة التي يلقاها من قبل صناع الأعمال.

وأوضح الفنان الذي قدم أكثر من 350 عملا فنيا على مدار تاريخه، أن صناع الدراما باتوا يستعينون به فيما يعرف باسم "ضيف الشرف"، مقسما على عدم تقديم هذه النوعية من الأدوار مرة أخرى.

تلك الكلمات التي تسببت في تعاطف كبير من قبل الزملاء مع أبو زهرة، حيث عبروا عن افتقاد الأعمال الفنية لخبراته وأدائه المميز، وأن الخاسر هو من يقرر عدم الاستعانة بالفنان الكبير.

ورغم كلمات الدعم والإشادة، تعرض أبو زهرة لهجوم من داخل الوسط الفني، بعدما قامت إحدى الفنانات بمهاجمته، ولحقت بها فنانة أخرى حاولت أن تستعرض موقفا سابقا حدث بينها وبين عبد الرحمن أبو زهرة.

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نقابة الممثلين بقيادة أشرف زكي، قررت أن تغلق باب الجدل مبكرا وتحسمه بشكل رادع، بعدما أصدرت بيانا أعربت فيه عن تقديرها للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الذي وصفه البيان بكونه واحدا من رموز فن التمثيل العربي.

وأبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية على مدار مشواره الفني الطويل، ما يجعله قيمة فنية يتعلم منها الجميع قيم الإبداع الراقي.

وأكدت النقابة أنها لم ولن تقبل أي محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتلميح أو التصريح أو الإشارة، محذرة كل من يحاول القيام بذلك بعواقب وخيمة، حيث لن تسمح النقابة أن يمر هذا السلوك دون حساب.

كما أعلنت النقابة تضامنها الكامل مع عبد الرحمن أبو زهرة، حيث يأتي التضامن من قناعتهم أن أصحاب التاريخ المشرف هم طاقة عطاء لا ينضب ويجب صونها وحمايتها.