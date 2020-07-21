شكرا لقرائتكم خبر عن اسمع أغنية عدوية شعبان عبد الرحيم "إثيوبيا عايزة إيه" قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختص المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم ”الخليج 365” بتسجيل أغنيته الجديدة "إثيوبيا عايزة إيه" كاملة، وهى الأغنية التى يغنيها على طريقة والده الشهيرة، والأغنية كلمات إسلام خليل، كنوع من التعبير عن غضب المصريين من أثيوبيا بسبب سد النهضة.

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وتقول كلمات الأغنية "إثيوبيا عايزة إيه بصراحة كده ما تقول لحد دلوقتى مصر بتتعامل بالأصول، مصر دولة سلام مصر مش عاوز غير الصراحة فى الكلام ونحب لبعض الخير، هو احنا لو عطشنا هاتستفيدوا إيه، عاوزة إيه إثيوبيا بتعاند مصر ليه، قاعدين بتزهقونا لكن إحنا مش هنمل، حقنا مش هينقص في النيل ولا هيقل، شهدنا عليكم العالم وحقنا اثبتناه، علشان محدش يزعل ولا حد يقول الآه، اعملو تنمية واتهنوا سد النهضة افرحوا بيه، حقنا بس ابعدوا عنه مش انفرط فيه".

وكان عدوية شعبان عبد الرحيم قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "فيروس كورونا" من كلماته، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع أشرف البرنس، كنوع من التوعية للجمهور المصرى بالحذر من تفشى هذا الفيروس.

كما طرح ابن "شعبولا" منذ فترة أغنيه بعنوان "غابت شمس عمرى" من ألحان شقيقه سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع إسلام شيبسى وكلمات الشاعر سامح الكومى، كما انتهى عدوية من تجهيز أغنية سينجل جديدة بعنوان "يا زمن أحكى الحكاية" من كلمات الشاعر صلاح مندى، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع الموسيقى ميدو مزيكا، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.