شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سابق يوسف وهبى الزمن ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه؟.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدايات عام 1930 لم تكن السينما المصرية قد نطقت بعد فقد كانت الأفلام التي قدمت صامتة ولكن النجم الكبير يوسف بك وهبي أراد أن يدخل التاريخ من أوسع ابوابه ويسجل سبقا سينمائيا باسمه مع صديقه المقرب المخرج محمد كريم .

يوسف وهبي كان يجهز لأول فيلم سينمائي ناطق علي مهل ويعيد كتابة القصة وينقحها أكثر من مرة مع المخرج محمد كريم الذي كتب سيناريو وحوار الفيلم مشاركة مع يوسف بك ، ولكن علم الصديقان أن جورج أبيض تعاقد مع إدموند وجبريل نحاس على تمثيل فيلم بعنوان أنشودة الفؤاد مع المطرية نادرة أمين ولو خرج هذا الفيلم للنور لأصبح له السبق فسابق يوسف بك الزمن وسخر كل الظروف ووفر كل الأموال لسرعة الإنتهاء من إنتاج الفيلم ليكون له السبق وبالفعل دخل التاريخ من أوسع ابوابه واصبح هو وفريق عمل فيلمه " أولاد الذوات " سباقين في السينما العربية بهذا العمل الذي عرض لأول مرة لأول مرة عام 1932 في يوم 14 مارس.



فيلم اولاد الذوات عرض لاول مرة عام 1932

فيلم " أولاد الذوات " يناقش قضية اجتماعية مهمة فى عصرها، متعلقة بسلوكيات أبناء الطبقة الارستقراطية وما يشوبه من استهتار بالقيم المجتمعية الراسخة من خلال المصير الحتمي الذي يقابله حمدي بك تحت عجلات القطار منتحرًا فعقب أن ترك حمدي نفسه لشهوته وضميره النائم فعشق فتاة فرنسية مخلفًا ورائه زوجته، يفاجأ بخيانة تلك الفتاة له مع عشيقها، فيطلق عليها الرصاص ويحكم عليه بالسجن وعقب انقضاء فترة حبسه، يقرر العودة إلى مصر مرة أخرى.

قصة هذا الفيلم أحدثت أزمة كبيرة بعد عرضه مع الجاليات الأجنبية في مصر حيث انها وجدت في قصة الفيلم إهانة واضحة وعداء للأجانب المقيمين في مصر وخاصة المرأة الأجنبية، فقد جاء على لسان أبطال الفيلم عبارات تدين زواج المصرى من الأجنبيات، فهذا الزواج لا يجلب إلا الفساد والدمار للأسرة المصرية وينتهى بعواقب وخيمة تقضى على مستقبل الشاب المصرى.

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وتصاعدت الأحداث عقب عرض الفيلم وبدأت الصحف الأجنبية فى شن حملات غاضبة على صناع الفيلم لدرجة أنها طالبت بوقف عرضه، وتدخلت وزارة انتدبت المحلق الثقافى الفرنسى مسيو جرايفو مع لجنة النقاد والصحفيين لمشاهدة الفيلم وتقديم تقرير عن الاتهامات الموجهة إليه، وتم إيقاف عرض الحفلة الصباحية فى سينما كوزموس، ومع اندفاع الجماهير التى كانت تنوى حضور العرض، تراجعت وزارة الداخلية عن قرار وقف العرض.

هذا الفيلم شارك فيه كوكبة من النجوم منهم دولت أبيض، وأمينة رزق، حسن فايق، أنور وجدي، وكوليه دو ارفيي، ومن إخراج محمد كريم وغنت بالفيلم كوكب الشرق أم كلثوم ، "ياما أمر الفراق" كلمات أحمد رامي، ولحن زكريا أحمد.