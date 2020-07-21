ابن مها أحمد يحتفل بعيد ميلاد والدته: "كل سنة وإنتى طيبة يا كل حياتى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عادل مجدى كامل بعيد ميلاد والدته الفنانة مها أحمد عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث نشر صورة له بصحبتها أمام تورتة عيد الميلاد التى تحتوى على مجموعة من صور والدته، معلقا عليها "كل سنة وإنتى طيبة يا كل حياتى.. ربنا يخليكى ليا وميحرمنيش منك أبداً.. وتفضلى دايماً جنبى ومعايا، وتفضل ضحتك ماليا كل حاجة فى دنيتى يا أحلى وأحن وأطيب وأجمل وأخف دم، وألذ أم فى الدنيا".

مها احمد وابنها عادل Advertisements يذكر أن آخر أعمال مها أحمد مسلسل "رسايل" مع النجمة مى عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنبوى، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

ابن مها أحمد

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