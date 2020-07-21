شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة رحمة تعلن تعافيها وأسرتها من كورونا بعد 6 أسابيع من العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المطربة رحمة تعافيها وأسرتها من فيروس كورونا، الذى أصيبت به مع عائلتها قبل 6 أسابيع، حيث كتبت على حسابها بموقع "فيس بوك": "صباح الخير والصحة اللى أغلى حاجة فى الدنيا أحب أطمنكم أنا الحمد لله خفيت تماما ووالدتى وأسرتى بالكامل ولله الحمد كله وها أقابلكم قريب جدا لايف بحبكم وبشكركم من كل قلبى تحياتى".



رحمة تعلن تعافيها من كورونا

وكانت رحمة قد كشفت فى مداخلة مع الإعلامى وائل الابراشى فى برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية عن تفاصيل إصابتها بـ"كورونا"، موضحة أن أحد أقاربها كان فى زيارة لدى صديق له فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وبعدما أنهى زيارته جاء إلى منزلنا بحكم صلة القرابة القوية التى تجمعنا، وتابعت: "قعدنا واتغدينا وكلنا قمنا من على السفرة حرارتنا مرتفعة".

وطرحت رحمة مؤخراً أغنية وطنية بعنوان "انتباه يا مصرى" فى ذكرى احتفالات 30 يوليو"، حيث صورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان رحمة، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر شريف عبد الجابر، الكليب مونتاج واخراج ياسر عبد الرازق.