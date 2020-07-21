نجل فؤاد المهندس ينفي هدم مدفن والده بسبب أعمال إنشائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
نفى محمد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، ما تم تداوله حول هدم مقبرة والده الراحل بسبب أعمال إنشائية.
وقال المهندس، ببرنامج "القاهرة الآن "على قناة العربية الحدث : "المقبرة هى مقبرة جدي زكي المهندس، والقائمين على الأعمال الإنشائية أخذوا ٨ أمتار من الصف الأيمن من المقابر الذي يضم مقابر جدي وأبي وجدتي وعمي وعمتي".
وأضاف نجل فؤاد المهندس: "وأخذوا أيضا ٦ أمتار من الناحية الأخرى، فضاق المدفن قليلاً، لكن المدفن كما هو في مكانه ولم ينقل".
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