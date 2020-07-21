معلومات عن الفنان أحمد محرز في ذكرى وفاته.. وناقد فني يكشف سبب قلة أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم 21 يونيو، ذكرى وفاة الفنان أحمد محرز، الذي رحل عن عالمنا

عن عمر ناهز 59 عامًا، عام 2008، شقيقه الصحفي علي محرز، الذي توفي في حريق نشب في فيلا العائلة.



الخليج 365 يعرض لكم معلومات عن الفنان أحمد محرز:

- اسمه أحمد إسماعيل محرز.



- ولد الفنان أحمد محرز في 11 يونيو عام 1949

- - والده كان أحد أطباء العائلة المالكة، ووالدته شريفة هانم كانت من رائدات الحركة النسائية في مصر قبل ثورة 1952.

- بدايته عام 1976 بطلا في فيلم "عودة الابن الضال"، إخراج يوسف شاهين.

- شارك في فيلم "إسكندرية ليه"، وعمل كمساعد مخرج مع يوسف شاهين.

- شارك أحمد محرز في الفيلم الجزائري "نهلة".

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- - في عام 1980 شارك في الفيلم البريطاني "Death of a princees"، وهو فيلم يتحدث عن إعدام أميرة سعودية لأنها هربت مع حبيبها، وشارك في البطولة سوسن بدر وسمير صبري من مصر.

- في عام 1982 شارك أيضَا في فيلم "حدوتة مصرية" مع يوسف شاهين.

- - ابتعد محرز عن السينما لمدة 9 سنوات ، حتى شارك يوسف شاهين مجددا في فيلم "سكوت ح نصور"

- - رغم قلة أدواره فإن الكثير من النقاد أشادوا بأدائه، وقد كتب عنه الناقد محمود عبد الشكور في كتابه "وجوه لا تنسى".

وقال الناقد الكبيرطارق الشناوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، :"أحمد محرز نموذج لفكرة الفنان الهاوي الغني ماديًا، المستغني، طموحه في السينما والتمثيل مش كبير ولكن يمثل بروح الهواه".

وأضاف الشناوي :"أفلام محرز خمسة فقط، ماكنش حريص أنه يتواجد في المسرح أو التلفزيون، هو كان هاوي فقط، ويوسف شاهين منحه التواجد، وخد مساحات في فيلم "عودة الابن الضال" كانت واضحة جدا، لكن لم ينفتح على سينمات أخرى".

وتابع طارق الشناوي :"أفلام أحمد محرز لم تحقق نجاحا جماهيريا طاغيا، لكنه شكل في وجدان كالناس اسم ممكن يستعيدوه".

وأكمل الشناوي :"أحمد محرز يظل بالنسبة للمهتمين بسينما يوسف شاهين مشروع ممثل هاوي ولكنه لم يكمل طريقه".

وأوضح الناقد طارق الشناوي :" مخرجش عن سينما يوسف شاهين غير مع خيري بشارة في فيلم "الأقدار الدامية"، كما أن يوسف شاهين لم يخلق نجم جماهيري".

واختتم الناقد الكبير حديثه :" محرز لم يكن عنده طموح النجومية، لا أعتقد أنه كان يطمح أن يكون نجم مشهور أو معروف".