نادين نجيم توجه نصيحة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة نادين نسيب نجيم، على توجيه نصيحة لمتابعيها وجمهورها عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت نادين، صورة لها، وعلقت: "هذه هى الحياة، لن تتعافى دون أن تتألم.. ولن تتعلم دون أن تخطئ.. ولن تنجح دون أن تفشل، ولن تحب دون أن تفقد".

يذكر أن، نادين نجيم، تشارك في مسلسل "2020" الذي تدور أحداثه حول عصابة يقودها في السرّ قصي خولي، وتقوم نادين بدورين في المسلسل، حيث تجسد شخصية النقيب (سما) وشخصية الفتاة الشعبية ضمن أحداث بوليسية وتشويقية أدارتها كاميرا المخرج اللبناني فيليب أسمر.