تراند اليوم : ممثلة مصرية تهاجم منع المحجبات من نزول البحر واستخدام حمام السباحة

انتقدت الممثلة المصرية، الفنانة إيمان العاصي، قرار منع المحجبات من نزول بعض الشواطئ واستخدام حمامات السباحة في مصر.

ونشرت عبر خاصية القصص المصورة على حسابها على "إنستجرام"، رأي المصورة سلمى الكاشف التي عبرت فيه علن رفضها الاعتداء على حرية المحجبات من قبل بعض إدارات الشواطئ والنوادي، قائلة إنه ليس لها الحق في مثل هذا التصرف، وإن الحجاب حرية شخصية.

وعلقت العاصي على الصورة: "حاجة في منتهى العنصرية والغباء بجد، مش من حق أي حد يفرض على أي بني آدم يلبس إيه وما يلبسش إيه، طالما الخامات مطابقة للمواصفات، يبقى مش من حق حد يمنع أي حد، حاجة مستفزة جدًا بجد".

وكان قرار منع المحجبات من نزول البحر واستخدام حمامات السباحة في بعض الشواطئ والمنتجعات المصرية أثار رود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقالت الإعلامية، رضوى الشربيني، إن هناك بعض الشواطئ في مصر تمنع المحجبات من نزول البحر، أو حمامات السباحة.

وهاجمت مقدمة برنامج "هي وبس" على قناة ‎ CBC ‎سفرة‎، تلك الشواطئ التي تتشدد تجاه المحجبات، واصفة موقفه بـ "المقزز"، مؤكدة أن الحجاب فرض.

وكتبت عبر حسابها على موقع "تويتر": "جتلي معلومة دلوقتي إنه الشواطئ بتمنع المحجبات من نزول البحر وحمامات السباحة، والحقيقة دى فكرة مقززة جدا وغير مقبولة أولا لأنه دينيا الحجاب فرض حتى لو كنا تاركينه، ثانيا زى ما بنحترم حرية الست أو البنت الغير محجبة..المفروض نحترم حرية المحجبة ونشجعها عليه مش نكرهها فيه".