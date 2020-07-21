تراند اليوم : سما المصري تعتذر من داخل قفص المحكمة:« مكنتش اعرف إن ده غلط»

تقدمت الفنانة المصرية سما المصري، بالاعتذار إلى الجمهور خلال جلسة محاكمتها من داخل قفص المحكمة، مبررة ما فعلته بالقول :«مكنتش فاكره إن ده غلط».
حيث قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة سما المصري، في قضية جديدة، متهمة فيها بالتحريض على الفسق والفجور، إلى جلسة 27 الجاري، لضم صورة رسمية من المحضر رقم 410 لسنة 2020 في القضية الأولى، للارتباط، تقدمت سما بالاعتذار.
وقالت سما: «أعتذر للجمهور وللناس، ولما ظهرت في فيديوهات على يوتيوب وإنستغرام، كنت بعمل زي كل الناس ما بتتصور، ومكنتش فاكرة إن ده غلط، وأن ممكن يحصل كل ده، اقبلوا اعتذاري وخليكوا فاكريني، وإن شاء الله ربنا يفك سجني. وارجع تاني».
وأثناء الجلسة، حضرت سما مرتدية كمامة ورفضت خلعها، خضوعاً لإجراءات المحكمة، وطلب محاميها مينا ناجي، بوقف محاكمتها في الدعوى الجديدة، استناداً لعدم معاقبة المتهم عن الفعل الواحد مرتين، خصوصاً أن هناك قضية أخرى تحاكم فيها، في التهمة نفسها، وطلب استدعاء المهندس الفني الذي قام بفحص الفيديوهات، ووقف نظر الدعوى، إلى الفصل في الجنحة 410 لسنة 2020، وهي القضية الأخرى التي تحاكم فيها.