تراند اليوم : إسرائيل تفرص غرامة ضخمة على صديقة "ليوناردو دي كابريو بار"

قضت محكمة إسرائيلية بتغريم عارضة الأزياء بار رفائيلي، صديقة الممثل الأمريكي، ليوناردو دي كابريو، بعد أن أقرت بأنها مذنبة بتهمة التحايل الضريبي أثناء العيش في الخارج، من أجل تجنب دفع الضرائب في إسرائيل قبل خمس سنوات.

وكانت محكمة في مدينة "اللد" قضت بأن مركز عمل وإقامة عارضة الأزياء السابقة كانت من 2009 إلى 2010 بإسرائيل، لا في خارجها، لذلك استوجبت عليها ضرائب عن أرباح حققتها من أعمال قامت بها في الخارج تلك الفترة، وتعادل 4 ملايين و650 ألفًا من الدولارات.

إلا أن رفائيلي التي كانت ترتبط بصداقة وقتها مع الممثل ليوناردو دي كابريو، تحايلت لتتهرب من الدفع عبر تقديمها وثائق مزورة، تفيد بأنها تعمل وتقيم في الخارج، لا في الداخل، ففتحت دائرة الضرائب ملفها عبر دعوى جنائية شملت أيضا والدتها، بوصفها مديرة أعمالها.

وقضت المحكمة بفرض غرامة ضخمة عليها، وعوقبت بأداء تسعة أشهر من الخدمة المجتمعية، بعدما اعترفت بأنها لم تعلن عن دخلها في جميع أنحاء العالم لعدة سنوات، لكنها حاولت التملص من ذلك بقولها إنها في الخارج. رفض المدعون مطالبتها واتهموها بتقديم معلومات ضريبية غير صحيحة.

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وكشفت المحاكمة أن بار رفائيلي تهربت من دفع ضريبة على دخل لا يقل بين 2007 إلى 2014 عن 8 ملايين دولار، فأبلغتها نيابة الضرائب في يناير العام الماضي، أنها تدرس تقديمها للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية.

وحُكم على الأم بالسجن 16 شهرًا، وأمرت أيضًا بدفع غرامة 2.5 مليون شيقل وضرائب مستحقة.

واعترف بار رفائيلي بالذنب في اتهامات بتقديم إقرارات ضريبية زائفة أثناء العيش في الخارج من أجل تجنب الضرائب الإسرائيلي، وحكم عليها بموجب اتفاق تم الاتفاق عليه مع السلطات الشهر الماضي.