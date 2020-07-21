تراند اليوم : فنانة مصرية ثالثة: لم أسلم من لسان عبد الرحمن أبو زهرة أثناء التمثيل معه

دخلت فنانة شهيرة على خط الأزمة التي حدثت بعد هجوم العديد من الفنانات على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

وقالت الفنانة رشا مهدي في تدوينة : "بمناسبة الكلام عن علاقة عمنا الاستاذ عبدالرحمن أبو زهرة بالممثلات و النجمات في اللوكيشن و ان محدش "سلم من لسانه".

وتابعت:أنا اشتغلت مع الاستاذ كذا عمل آخرهم مسلسل أستاذ و رئيس قسم مع الزعيم و مشفتش من استاذ عبدالرحمن غير كل خير طبعا، بس آخر عمل ده بصراحة "مسلمتش من لسانه" و هحكي ايه اللي حصل".

وأضافت: أول يوم تصوير شفته وكنا من سنين متقابلناش فسلمت عليه و قام ربنا يديله الصحه و سلم عليا بس كان بسرعه أوي ورجع قعد تاني! بصراحه اتفاجئت و خفت يكون زعلان مني فبعد ما سلمت عالناس رجعتله و قعدت جمبه و فضل ساكت فقلقت اكتر وقلتله حضرتك فاكرني؟ فمن غير ما يبصلي قالي آه فاكرك!

واستطردت: بصراحة استغربت اكتر من طريقة المعامله و فضل ساكت فقلتله طب فاكر اشتغلنا ايه مع بعض؟ قالي آه و سكت برضو! بصراحة الموضوع استفزني اكتر فقلتله طب انا اسمي ايه؟ وهنا انفجر فيا وقالي بصوت عالي "رشا مهدي فاكرك يابنتي والله فاكرك واشتغلنا كذا و كذا و كذا ولو انتي بقى فاكره كنت بقول سيبوني اركز قبل التصوير عشان اعرف اشتغل وانتي كمان قومي زاكري و نبقى نتساير بعد الشغل يا بنتي.

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واستكملت القصة كاتبة: أنا طبعا مقدرتش امسك نفسي و ضحكت

وهوا بيزعق و اللوكيشن كله ضحك وهوا حبيبي ممسكش نفسه و ضحك و طبطب عليا وقالي يابنتي كنت مركز متزعليش مني و قعد يسأل على ماما و اخواتي و عليا ويقولي رأيه في شغلي و بعدها قمنا نحضر".

وتابعت:فجأه الزعيم راح للأستاذ عبدالرحمن وهوا مركز تاني وقرب منه وقاله بصوت عالي "انت فاكرني"؟???????? طبعا مش محتاجه اكمل افيه انت فاكرني ده كان عامل ايه في اللوكيشن طول التصوير.

واختتمت كاتبة: "عمنا عبدالرحمن حضرتك نجم و فنان و أب من الزمن الجميل ربنا يديك الصحة طول عمرك قامة و قيمة ومبتبخلش على حد بخبرتك و فنك❤????انت فاكرني طيب؟".

