نجم فرنسا يحذر محمد صلاح من مصير مخيف

رنا صلاح الدين - قدم النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، أداءً مميزا هذا الموسم مع "الريدز" وتوج بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

المهاجم الدولي الفرنسي السابق، نيكولا أنيلكا، قدم نصيحة لمحمد صلاح، بعدم الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نيكولا أنيلكا

صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية نقلت عن أنيلكا قوله: محمد صلاح يُعد من أفضل 5 لاعبين في العالم في الوقت الحالي، ولديه الإمكانيات والقدرات التي تؤهله للرحيل إلى ناد كبير وعريق بحجم ريال مدريد.

نجم فرنسا السابق أضاف، أتمنى من صلاح ألا يكرر الخطأ الذي ارتكبته في مسيرتي، عندما قررت مغادرة أرسنال الذي شهد أزهى فترات حياتي الكروية، من أجل الانضمام إلى ريال مدريد.. أدرك جيدا أن صلاح يبحث عن تحد جديد وعن تحقيق بطولات جديدة، لكن مستوى ليفربول اليوم قادر على منافسة ريال مدريد، لذلك لا أرى حاجة لتفكيره في الرحيل، أعتقد أن ليفربول هو المكان المناسب له.

محمد صلاح

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أنيلكا صاحب الـ 41 عاما، كان من أبرز المهاجمين في العالم في بداية مسيرته الكروية، خاصة خلال فترته مع أرسنال الذي قضى معه موسمين مميزين بين العامين 1997 و1999، قبل أن ينضم بعدها إلى ريال مدريد.. ولكن انتقاله إلى الريال، كان أكبر خطأ ارتكبه في مسيرته، حيث لم يشارك كثيرا مع الفريق الملكي، ونتيجة لذلك، تراجع مستواه بشكل كبير، ليقرر بعد موسم واحد فقط الرحيل عن "الميرينجي".

محمد صلاح

لاعب أرسنال السابق تنقل بعدها بين العديد من الأندية، منها ليفربول، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، وويستهام، لكنه لم يستطع استعادة مستواه المعهود، لينتهي به المطاف في نادي مومباي سيتي الهندي، الذي أنهى فيه مسيرته عام 2015.

محمد صلاح

محمد صلاح