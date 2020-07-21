قبل طرحه.. نبيلة عبيد تعلن عن مفاجأة في كتابها

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الفنانة المصرية، نبيلة عبيد، عن مفاجأة لجمهورها بشأن الكتاب الذي سيصدر عنها خلال الفترة المقبلة.

وقالت عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي إن الكتاب سيتضمن جزءا كبيرا من تعليقات جمهورها ومعجبيها وأسئلتهم بشأن الأفلام التي قامت ببطولتها على مداى مشوارها الفني الطويل.

وداعبت نبيلة عبيد متابعيها على “إنستغرام”، قائلة لهم: “هو يعني أنا هعمل الكتاب لوحدي ولا إيه”.

وأكدت نبيلة عبيد أن الكتاب الجديد الذي سيطرح عنها ويحمل اسم “سينما نبيلة عبيد” يتولى يتطرق لأعمالها السينمائية فقط وليس حياتها الشخصية.

وأكدت أنها لم تتفق مع مؤلف الكتاب، محمود قاسم، بشكل نهائي على ما إذا كان سيتناول بعض الكواليس الخاصة بمشاركتها في الأفلام.

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وأشارت نبيلة عبيد إلى أنها تقترب مع محمود قاسم على الانتهاء من الكتاب، وسيكون هناك حفل توقيع في حضور وسائل الإعلام.

وعرض لنبيلة عبيد خلال شهر رمضان 2020، مسلسل تلفزيوني باسم “سكر زيادة”، الذي يشهد على اللقاء الفني الأول لها مع الفنانة المصرية، نادية الجندي.

ومسلسل “سكر زيادة” كان يحمل في البداية اسم “نساء من ذهب”، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، صاحب العديد من الأفلام الناجحة، منها “اللمبي” و”اللي بالي بالك” للفنان محمد سعد و”ظرف طارق” لأحمد حلمي.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نبيلة عبيد ونادية الجندي، سميحة أيوب وهالة فاخر، إلى جانب عدد كبير من النجوم، الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا وبيومي فؤاد وجومانة مراد وروجينا ولقاء الخميسي والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة وحمدي الميرغني وصبري فواز وسليمان عيد.