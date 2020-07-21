راشد الماجد بـ”ولهان” يحصد الملايين في وقت قياسي

متابعة بتجـــــــــــرد: يعيش الفنان السعودي راشد الماجد حالة من النجاح الإستثنائي منذ طرح أغنيته الجديدة “ولهان” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى. وحقق فيديو الأغنية أكثر من خمسة ملايين مشاهدة بعد أقل من أسبوع على طرحه عبر قناة راشد الماجد الرسمية في موقع “يوتيوب”. أغنية “ولهان” من ألحان أحمد الهرمي وكتب كلماتها الشاعر “رمز” وهي من إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. Advertisements جدير بالذكر أن راشد الماجد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا “أونلاين” من تنظيم شركة روتانا وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر.

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