خاص- نتفليكس ترضخ لقرارات تركيا

بيرلا جعجع: بعدما أعلنت منصة نتفليكس العالمية عن توقف تصوير مسلسلاتها في تركيا بسبب تدخّل الرقابة والحكومة التركية لمنع مشاهد “المثلية” من الظهور في المسلسلات.

أصدرت نتفليكس بياناً حول قرارها بالانسحاب من تركيا وجاء في القرار: “نحن مستمرون بارتباطنا في تركيا والمجتمع الإبداعي. نفتخر ومتحمسين جدًا بالأسماء الموهوبة التي نعمل معها ولمشاريعنا الجديدة التي نجهزها والتي سنبدأ بتصويرها قريبًا، ونتطلع لمشاركة القصص مع جميع أعضائنا في أنحاء العالم”. وتابع البيان “وبهذا سيكون الموقع تحت الرقابة في تركيا مع استكمال تصوير جميع المسلسلات الجديدة”.

الجدير ذكره، ان نتفليكس كانت قد أجرت مفاوضات مع الحكومة التركية انتهت دون اتفاق لأن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يريد حجب مشاهد “المثلية الجنسية” من مسلسلات نتفليكس.

ترجمة: موقع الخليج 365