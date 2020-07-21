- 1/2
- 2/2
Jul 21, 2020
بيرلا جعجع: بعدما أعلنت منصة نتفليكس العالمية عن توقف تصوير مسلسلاتها في تركيا بسبب تدخّل الرقابة والحكومة التركية لمنع مشاهد “المثلية” من الظهور في المسلسلات.
أصدرت نتفليكس بياناً حول قرارها بالانسحاب من تركيا وجاء في القرار: “نحن مستمرون بارتباطنا في تركيا والمجتمع الإبداعي. نفتخر ومتحمسين جدًا بالأسماء الموهوبة التي نعمل معها ولمشاريعنا الجديدة التي نجهزها والتي سنبدأ بتصويرها قريبًا، ونتطلع لمشاركة القصص مع جميع أعضائنا في أنحاء العالم”. وتابع البيان “وبهذا سيكون الموقع تحت الرقابة في تركيا مع استكمال تصوير جميع المسلسلات الجديدة”.
الجدير ذكره، ان نتفليكس كانت قد أجرت مفاوضات مع الحكومة التركية انتهت دون اتفاق لأن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يريد حجب مشاهد “المثلية الجنسية” من مسلسلات نتفليكس.
ترجمة: موقع الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- نتفليكس ترضخ لقرارات تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.