تأجيل مسلسل “أحمد زكي” لـ محمد رمضان لهذا السبب

أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن تأجيل مسلسل “الإمبراطور” الذي يتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي، بعدما كان من المقرر عرضه في رمضان 2021. معلناً في الوقت نفسه أنه سيخوض السباق الرمضاني للعام المقبل بمسلسل يحمل عنوان “موسى”.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على فايسبوك: “تم تأجيل مسلسل (احمد زكي) لحين التفاوض مع الورثة .. ومسلسلنا القادم بإذن الله (موسى) تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي رمضان 2021”.

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وكان “رمضان” قد تعاقد مع السيناريست بشير الديك لكتابة مسلسل “الإمبراطور أحمد زكي”، إنتاج سينرجي.

من جهة أخرى، أطلق “رمضان” في الساعات الماضية أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “تيك توك” بالتعاون مع المغني العالمي سوبر ساكو. الأغنية أصبحت متوفرة على قناة رمضان الرسمية عبر موقع يوتيوب وقد اقتربت من 6 ملايين مشاهدة.

وكان “رمضان” قد حقق نجاحاً مبهراً في شهر رمضان 2020 في مسلسل “البرنس”، ثم أطلق أغنية تحاكي أجواء فيروس كورونا وقد حققت الأغنية أكثر من 17 ملايين مشاهدة بأسبوعين في ثلاثة أسابيع.