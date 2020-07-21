كانيه ويست في فيديو صادم.. يبكي ويصرخ كالأطفال في خطابه الانتخابي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار مغني الراب الأمريكي، كانيه ويست الجدل خلال أول تجمع انتخابي له في ولاية ساوث كارولينا، بعد أسبوعين من إعلان ترشحه للرئاسة 2020.

وظهر كانيه البالغ من العمر 43 عامًا أمام حشد صغير من المواطنين مرتديًا سترة مضادة للرصاص ومعتمدا قصة شعر جديدة وكاتبا على رأسه 2020، وفقًا لمجلة "بيبول" الأمريكية.

وألقى مغني الراب خطابًا مثيرًا للجدل استمر لأكثر من ساعة، أدلى فيه بتعليقات غريبة، بما في ذلك بعض التفاصيل الشخصية عن حمل زوجته النجمة الأمريكية كيم كارداشيان قبل الزواج منه، ورغبتهما في إجهاض طفلتهما الأولى.

وانهار ويست في البكاء خلال الخطاب، بعد أن كشف أنه وزوجته كيم، التي أنجبت ابنتهما نورث في 2013 قبل أن يتزوجا في 2014 أرادا إجهاض مولودتهما الأولى.

وقال كانيه وهو يبكي:" لقد هاتفتني كيم وهي تصرخ وتبكي وأخبرتني بالحمل، وفي ذلك الوقت كنت في الخارج وكان لدي عدة صديقات، وقالت لي: "أنا حامل، فقلت: "نعم!" ثم "آه".

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وأضاف أن المناقشات بينهما استمرت لمدة 3 أشهر من أجل التخلص من الجنين، ثم تذكر ويست أنه جاءه وحي من الله لإبقاء الطفل، واتصل بكيم التي أخبرته بأنها قررت المضي قدمًا في حملها.

وتابع كانيه: "حتى لو أرادت زوجتي تطليقي بعد هذا الخطاب، فقد جلبت نورث إلى العالم حتى عندما لم أكن أرغب في ذلك، ووقفت وحمت الطفلة"، مشيرًا إلى أن أمه أنقذت حياته أيضًا؛ إذ أراد والده إجهاضه؛ لأنه كان مشغولاً للغاية.

وقال ويست خلال حديثه أيضًا إنه إذا تم انتخابه لمنصب الرئيس الأمريكي، فسوف يتخلص من Plan B, وهي وسيلة طارئة لمنع الحمل تساعد على منع الحمل في غضون 72 ساعة بعد ممارسة الجنس بدون حماية، وهو الاقتراح الذي أثار العديد من الآهات بين الجمهور.

وأضاف ويست خلال حديثه أنه لا يهتم حقًا، ما إذا فاز بالمنصب أم لا، لأنه في خدمة الله.

كان قد أعلن المغني البالغ من العمر 43 عامًا مؤخرًا الترشح للرئاسة على حسابه الشخصي عبر "تويتر" في خضم احتفالات يوم الاستقلال في الـ 4 من يوليو، وكتب ويست: "علينا أن ندرك الآن وعد أمريكا بالثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا، أترشح لرئاسة الولايات المتحدة 2020".