شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان فينسيا يمنح آن هوى وتيلدا سوينتون "الأسد الذهبي" لإنجاز العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان فينسيا عن منح المنتجة آن هوي والممثلة تيلدا سوينتون جائزة الأسد الذهبي تكريما لإنجازاتهما طول العمر، وذلك في الدورة المقبلة من المهرجان وهي الدورة ال 77 والتي تم تأكيد تواريخ إطلاقها في الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر المقبل.

وأعلن مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى عن فتح باب التقديم لمشاركة مشروعات الأفلام فى ورشة فاينال كات فينيسيا، حيث يستمر فى تقديم الجوائز للمشروعات العربية مهرجان الجونة السينمائى وإحدى الشركات الخاصة، الشريكان فى مركز السينما العربية.

كما أنها السنة الرابعة التى يقدم فيها مهرجان الجونة جائزته، وهى دعم مادى بقيمة 5000 دولار لأحد المشروعات العربية، بالإضافة إلى دعوة لمشاركة المشروع الفائز فى منصة الجونة السينمائية.

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مهرجان الجونة السينمائى، يقدم جوائز مادية لمشروعات الأفلام العربية فى المنصات العالمية، مثل سوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ومنتدى الإنتاج اللاتينى العربى المشترك وملتقى بيروت السينمائى، ومنصة الجونة السينمائية، هذا بالإضافة إلى فاينال كات فينيسيا.

ورشة فاينال كات فينيسيا فى نسختها الثامنة تدعم الأفلام فى مرحلة ما بعد الإنتاج من قارة إفريقيا والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، من خلال عرض مشاريع الأفلام التى تم اختيارها للمشاركة بالورشة أمام مجموعة المنتجين، الموزعين ومبرمجى المهرجانات السينمائية، وتُختتم الورشة بمنح جوائز للأفلام الفائزة لدعمها فى مرحلة ما بعد الإنتاج.