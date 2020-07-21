كنزة مرسلي تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة.. والجمهور يسأل عن اللهجة

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة الجزائرية كنزة مرسلي الإعلان التشويقي لأغنيتها الجديدة “غلطة زمان” على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وعقب طرح البرومو تساءل عدد كبير من محبيها عن تفاصيل الأغنية ولهجتها وخصوصًا أن كنزة دائمًا تهتم بالغناء باللهجتين المصرية والجزائرية حتى ترضي جمهورها العربي وأيضًا لاعتزاز بغنائها بلهجتها الام التي استطاعت أن توصلها للجمهور العربي بشكل جيد.

أغنية “غلطة زمان” كان من المفترض أن تطرحها كنزة قبل شهر رمضان ولكن نظرًا لظروف كورونا والحجر الصحي قررت تأجيلها، إلى أن قررت طرحها هذه الأيام وتحديدًا نهاية هذا الأسبوع.

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ولكونها لم تتمكن من السفر وتصويرها على طريقة الفيديو كليب، قررت كنزة أن تطرحها على طريقة الـLyrics فيديو ولكن بشكل مختلف عن المتعارف عليه في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن كنزة قدمت خلال عامين عددًا من الكليبات التي استطاعت من خلالها أن تصل إلى نسبة مشاهدة مرتفعة تخطت الملايين، وتنوعت هذه الأغاني ما بين المصري والجزائري واستطاعت ان تحتل الترند في عدد من الدول.