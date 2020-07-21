ديزني تنضم لمعاقبي فيسبوك وتخفض إنفاقها الإعلاني على الموقع

متابعة بتجـــــــــــرد: ذكرت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن مجموعة الترفيه الأمريكية العملاقة والت ديزني، انضمت إلى القائمة المتزايدة للشركات التي قررت وقف نشر إعلاناتها على شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال، إلى أن ديزني قررت أيضاً تعليق بث إعلانات خدمة بث الفيديو عبر الإنترنت هولو على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، المملوك لشركة فيسبوك. ومن المتوقع أن تحذوا باقي قطاعات ديزني حذو الشركة الأم.

كما أوقفت ديزني بث إعلانات خدمة ديزني بلس للبث المباشر عبر الإنترنت على موقع فيسبوك، رغم أنها كانت تبث إعلانات هذه الخدمة بشكل منتظم على شبكة التواصل الاجتماعي منذ بداية العام الحالي.

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وبحسب تقديرات شركة باثماتيكس للأبحاث، فإن ديزني أنفقت نحو 210 ملايين دولار على إعلانات ديزني بلس على فيسبوك في الولايات المتحدة، في النصف الأول من العام الحالي.

ويقال إن والت ديزني كانت ثاني أكبر معلن على موقع فيسبوك في الولايات المتحدة بعد شركة مستلزمات تجديد المنازل هوم ديبوت في عام 2019.

وكانت المئات من الشركات والعلامات التجارية قد أوقفت بث إعلاناتها على شبكة فيسبوك في إطار حركة دولية تحت شعار «اوقفوا الترويج للكراهية جرياً وراء الربح»، والتي تتهم فيسبوك بإساءة التعامل مع المحتوى الذي يحرض على الكراهية والعنصرية حرصاً على جذب المزيد من المستخدمين.