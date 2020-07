من هي الطفلة التي استعانت بها ​تايلور سويفت في أغنيتها Gorgeous؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أكّدت النجمة العالمية ​تايلور سويفت​ أن الطفلة التي ظهر صوتها في أغنيتها الجديدة Gorgeous، والتي شغلت العالم، يعود لابنة الممثلين الشهيرين ​بلاك ليفلي​ و​ريان رينولدز​.

وأضافت تايلور سويفت أن علاقة الصداقة التي تجمعها مع أهل الطفلة جعلتها تطلب منهما الاستعانة بصوت الصغيرة في أغنيتها الجديدة.

ومنذ لحظة إصدار الأغنية، أخذ محبو تايلور يتساءلون حول هوية الطفلة في الأغنية، فمنهم من ظنّ أنه صوت تايلور عندما كانت صغيرة، والبعض الآخر ظنّ أنه صوت أحد أقربائها، إلا أنه لم يتوقع أحد استعانة تايلور بابنة نجمين في عالم “هوليوود”.

وتعتبر سويفت من الأسماء المرشحة دائمًا لنيل الجوائز في عالم الغناء والموسيقى، حيث تقدم الألبومات المتنوعة التي تسمح لها بمنافسة أهم المغنيات العالميات.

HOLLYWOOD, CA – DECEMBER 15: Ryan Reynolds (L) and Blake Lively with their daughters attend the ceremony honoring actor Ryan Reynolds with a Star on The Hollywood Walk of Fame held on December 15, 2016 in Hollywood, California. (Photo by Michael Tran/FilmMagic)