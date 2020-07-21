لطيفة التونسية تطرح “رد الباب وغرب”

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة التونسية ​لطيفة​ أغنيتها الجديدة “​رد الباب وغرب​”، وذلك عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”. الأغنية من كلمات وألحان جمال عيسى وتوزيع حمدي المهيري، وأظهر فيديو الأغنية لقطات للطيفة من الإستديو ولقطات من حفلاتها. وأعلنت لطيفة عن طرح جديدها عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: “رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب.. اسمعوا أغنيتي الجديدة رد الباب وغرب، كلمات وألحان جمال عيسى توزيع حمدي المهيري”. ويقول مطلع الأغنية: “يزي عاد وفك عليا، ماعادش قلبي باغيك انت ياما عامل فيا، اخطاني الله يهديك رد الباب وغرب..”.

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