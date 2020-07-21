أمير كرارة يحتفل مع متابعيه على تويتر بهذه المناسبة

متابعة بتجــــــــــرد: احتفل النجم المصري ​أمير كرارة​، مع متابعيه ومحبيه عبر بوصول متابعيه إلى 2 مليون متابع عبر تويتر. ونشر كرارة صورة في هذه المناسبة وعلق عليها قائلا: شكرا لـ2,000,000 واحد متابعني على تويتر وبتمنى أكون دايما عند حسن ظنكم‏ Thank you 2m follow” الجدير ذكره أن أمير كرارة يستعد للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل في عام 2021 بمسلسل “نسل الأغراب” أمام أحمد السقا ومي عمر وإخراج محمد سامي، ويجسد كرارة دور غفران الغريب، ويتم حاليا اختيار أبطال العمل.

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