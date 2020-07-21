قريبًا.. نيكي ميناج تدخل نادي الأمومة

متابعة بتجـــــــــرد: تستعد نيكي ميناج لحدث جديد قريباً هو طفلها الأول.
مغنية الراب أعلنت على انستغرام اليوم الاثنين أنها حامل، ونشرت صوراً لها وقد ظهر عليها الحمل. وكتبت على الصور كلمة «حامل» فقط.
في منشور آخر، كتبت «حب. زواج. حمل. ممتلئة بالامتنان والسعادة. شكراً لكم جميعاً على الأمنيات الطيبة».
تزوجت ميناج من كينيث بيتي العام الماضي. كان الاثنان قد تواعدا في سنوات مراهقتهما والتأم شملهما مجدداً في 2018.
على صعيد موسيقي، حظت ميناج أيضاً بعام حافل، فقد تصدرت قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية مرتين. وساعدتها أغنيتها «ساي سو» في تحقيق المركز الأول لها على الإطلاق في قائمة أفضل 100، بالرغم من أنها أنتجت عدة أغنيات ناجحة خلال مسيرتها الفنية. ووصلت أيضاً لأبرز مراكز القوائم بأغنيتها «ترولز» في تعاونها مع «سيكستيناين».
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