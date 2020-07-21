نجوى كرم في خطوة فريدة على تويتر.. وهكذا فاجأت جمهورها

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأت النجمة اللبنانية ​نجوى كرم​ متابعيها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” باستخدام خدمة التواصل بالصوت، إذ ردت على عدد كبير من المتابعين بالصوت وتحدثت معهم في خطوة مميّزة منها.

وعبّر محبو نجوى كرم عن سعادتهم بالتواصل مع نجوى وإعجابهم بهذه الخطوة بعد ما منح تويتر فرصة التواصل بين المتابعين عن طريق الصوت بالإضافة الى الصور والفيديوهات.

وكتبت نجوى: “لأني اشتقتلكن عبالي إحكيكن” واقتصرت إجاباتها على بضعة ثوان ردّت فيها التحية على عدد من المتابعين بشكل فردي.

على صعيد آخر، ينتظر جمهور نجوى كرم طرح أغنيتها الجديدة التي أعلنت عن استعدادها لإصدارها مؤخرًا، كما كشف رئيس الهيئة التنفيذية في شركة “روتانا” الأستاذ سالم الهندي في تصريحات صحفية له أن نجوى تحضّر لألبوم غنائي جديد سيصدر في الفترة المقبلة مع روتانا.