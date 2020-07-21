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هكذا نفت الكاتبة عانود الخالد خبر طلاقها من عباس النوري

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جدة - بواسطة طلال الحمود - انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات عن طلاق الممثل السوري، عباس النوري، من زوجته الكاتبة عانود الخالد بعد 31 سنة من الزواج.

ولم يساعد سرقة هاتف الكاتبة، وغيابها عن السمع لفترة، على نفي الإشاعة.

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عباس النوري مع الممثلة نور

لكن الكاتبة قررت دحضت هذه الإشاعات نفسها، فقامت بزيارة مفاجئة لموقع تصوير المسلسل الجديد للنوري.

يذكر أن مسلسل "طبق الأصل" يُصور في دمشق بمشاركة نخبة من الممثلين على رأسهم عباس النوري، هبة نور، ميلاد يوسف، محمد خير الجراح، أندريه سكاف، نور علي وغيرهم.

ويعالج المسلسل، في قالب تشويقي وغامض، موضوع الحالات النفسية والطبية، كمرض الزهايمر.

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