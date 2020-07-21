شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "كيرة والجن" يعودون لاستئناف للتصوير خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود أبطال نجوم فيلم «كيرة والجن»، للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، لاستئناف التصوير مرة أخرى، حيث يعقد المخرج مروان حامد جلسات عمل مكثفة حالياً مع نجوم العمل، والمؤلف أحمد مراد والقائمين على شركة سينرجى فيلمز للوقوف على الشكل النهائى قبل التصوير، بالإضافة إلى ترشيح أسماء ضيوف شرف الفيلم، فضلا عن الممثلين الأجانب الذين سيستعين بهم المخرج مروان حامد فى أحداث الفيلم.

وقررت الشركة المنتجة للفيلم استئناف تصوير الفيلم المأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، خلال شهر يوليو الجارى، حيث كان فريق العمل، بقيادة المخرج مروان حامد، صور عدة مشاهد من الفيلم قبل جائحة كورونا فى استديو نحاس، وشارع المعز، وفى منطقة مصر القديمة، ويجسد النجم كريم عبدالعزيز شخصية «كيرة» خلال الأحداث، كما يجسد النجم أحمد عز شخصية «الجن»، كما تجسد النجمة هند صبرى شخصية «دولت فهمى».

وانضم للعمل كل من، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامرنبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلا عن وجود بعض الممثلين الأجانب من المتوقع أن تعلن عنهم الشركة أيضاً خلال الفترة المقبلة.

وتجرى الشركة المنتجة إبرام عدة تعاقدات حالياً مع بعض الممثلين، ليظهروا كضيوف شرف خلال أحداث الفيلم، وأبرز هؤلاء النجوم، روبى وإياد نصار، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن باقى ضيوف الشرف خلال الفترة المقبلة، كما من المقرر أن تعلن عن أسماء النجوم الأجانب، المنتظر مشاركتهم فى العمل.

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الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال منذ اندلاع ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالإضافة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى، والفيلم إنتاج سينرجى فيلمز.

ويعد فيلم «كيرة والجن» هو أول عمل يجمع الثنائى كريم عبد العزيز وأحمد عز فى السينما، حيث يرغبان فى تقديم عمل ضخم يضاهى الأفلام العالمية.

وكانت شركة «سينرجى فيلمز» قد كشفت عن صور البروفات للنجوم، فضلا عن صور من داخل التصوير، حيث كشفت الصور عن شكل الممثلين، والملابس التى سيظهر بها النجوم فى أحداث الفيلم، مما أضاف حالة تشويقية لدى الجمهور، كما أعلنت الشركة المنتجة أن تصوير الفيلم سينتهى فى أواخر العام الجارى، ثم يدخل بعدها الفيلم مراحل المونتاج والمكساج، فضلا عن وضع الموسيقى التصويرية للعمل، التى يتم تنفيذها فى أوروبا، بالإضافة إلى أعمال الجرافيكس.