شكرا لقرائتكم خبر عن بليك شيلتون وجوين ستيفاني يستعدان لإطلاق أغنية جديدة مستوحاة من الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فترة الحجر المنزلي خوفا من الإصابة بفيروس كورونا " COVID-19"، أعطت فرصة مميزة لنجوم الموسيقى والغناء ليقدموا أغنيات تستحق الإشادة، وآخر هؤلاء النجوم هم بليك شيلتون وجوين ستيفاني .

يعمل النجم العالمي بليك شيلتون على أغنية جديدة بالمشاركة مع النجمة الشهيرة جوين ستيفاني ، حيث يتواعد الثنائي منذ عام 2015 ، وأغنية شيلتون الجديدة تحمل اسم "Happy Anywhere" وهى مستوحاة من فترة الحجر المنزلي الصحي ، و من المقرر أن يتم إصدارها يوم الجمعة المقبل .

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وحسب موقع "توداي " يعد هذا هو التعاون الثاني الذي يجمع النجمين ، فكان التعاون الأول بإطلاقهما أغنية " Nobody But You " التي تم اطلاقها شهر ديسمبر الماضي .

يذكر أن شيلتون و ستيفاني وقعا ومؤخرا ضحايا الشائعات ، حيث بدأت الشائعة بتصدر صورة النجمين لمجلة Us Weekly مع عنوان يؤكد أن حفل الزفاف اقترب ، و العنوان هو "العد التنازلي لحفل الزفاف" بل احتفالين فخمين بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دولار ن وأشار التقرير أن واحد من هذه الحفلات سيقام في مزرعة شيلتون في أوكلاهوما والآخر في قصرهم في لوس أنجلوس ، و يقول مصدر :"سيكون هذان اليومان الأكثر خصوصية في حياتهما ، سيقوم النجمين بالتركيز في أدق تفاصيل الحفلين ، و من المفترض أن الثنائي يخططان لـ "موعد زفاف في يوليو و آخر في شهر أغسطس" ، و يسعي النجمين ليكون هذا الحفل ضخم ومثير للاهتمام إضافة الي حضور حوالي 200 شخص من أقاربهم وأصدقائهم ، حيث يتمني النجمين تواجد جميع احبائهم حولهم .