فن ومشاهير

بليك شيلتون وجوين ستيفاني يستعدان لإطلاق أغنية جديدة مستوحاة من الحجر الصحى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بليك شيلتون وجوين ستيفاني يستعدان لإطلاق أغنية جديدة مستوحاة من الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فترة الحجر المنزلي خوفا من الإصابة بفيروس " COVID-19"، أعطت فرصة مميزة لنجوم الموسيقى والغناء ليقدموا أغنيات تستحق الإشادة، وآخر هؤلاء النجوم هم بليك شيلتون وجوين ستيفاني .

يعمل النجم العالمي بليك شيلتون على أغنية جديدة بالمشاركة مع النجمة الشهيرة جوين ستيفاني ، حيث يتواعد الثنائي منذ عام 2015 ،  وأغنية شيلتون الجديدة تحمل اسم "Happy Anywhere" وهى مستوحاة من فترة الحجر المنزلي الصحي ، و من المقرر أن يتم إصدارها يوم الجمعة المقبل .

Advertisements

وحسب موقع "توداي " يعد هذا هو التعاون الثاني الذي يجمع النجمين ، فكان التعاون الأول بإطلاقهما أغنية " Nobody But You " التي تم اطلاقها شهر ديسمبر الماضي .

يذكر أن شيلتون و ستيفاني وقعا ومؤخرا ضحايا الشائعات ، حيث بدأت الشائعة بتصدر صورة النجمين لمجلة Us Weekly مع عنوان يؤكد أن حفل الزفاف اقترب ، و العنوان هو "العد التنازلي لحفل الزفاف" بل احتفالين فخمين بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دولار ن وأشار التقرير أن واحد من هذه الحفلات سيقام في مزرعة شيلتون في أوكلاهوما والآخر في قصرهم في لوس أنجلوس ، و يقول مصدر :"سيكون هذان اليومان الأكثر خصوصية في حياتهما ، سيقوم النجمين بالتركيز في أدق تفاصيل الحفلين ، و من المفترض أن الثنائي يخططان لـ "موعد زفاف في يوليو و آخر في شهر أغسطس" ، و يسعي النجمين ليكون هذا الحفل ضخم ومثير للاهتمام إضافة الي حضور حوالي 200 شخص من أقاربهم وأصدقائهم ، حيث يتمني النجمين تواجد جميع احبائهم حولهم .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بليك شيلتون وجوين ستيفاني يستعدان لإطلاق أغنية جديدة مستوحاة من الحجر الصحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا