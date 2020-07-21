داليا مصطفى بـ"لوك" امرأة "عجوز"​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهرت الفنانة داليا مصطفى، بصحبة زوجها الفنان شريف سلامة، داخل السيارة.

ونشرت داليا، الصور التي ظهرت خلالها بشعر أبيض عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :"وأنا عجوزة بسبب مكياج الفيلم.. شعري أبيض ونزلت مع شريف، وهاريني يا ماما يا ماما.. ولو احتاجوا حد يمثل أمي، أكيد هقول عليكي.. بيدمرني، بذمتكوا شكلي وحش حتى لما أعجز".

يذكر أن شريف سلامة، يشارك في مسلسل "أسود فاتح " الذي خرج من السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، وعدد من الفنانين.

فيما بدأت الفنانة داليا مصطفى، مؤخرا تصوير مشاهدها الأولى في فيلمها الجديد "ما قبل الأربعين" الذي تعود من خلاله إلى السينما.