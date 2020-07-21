تراند اليوم : بعد اتهامات مشينة وجهتها الفنانات له .. فيفي عبده تكشف عن رأيها في عبد الرحمن أبو زهرة

على الرغم من الاتهامات القاسية التي تعرض لها الفنان عبد الرحمن أبو زهرة خلال الأيام الماضية من عدد من الفنانات إلا أن الراقصة فيفي عبده كان لها رأي أخر.

و أشادت الراقصة فيفي عبده بالفن الذي يقدمه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد إساءة بعض الفنانات له واتهامهن له بأنه يقمع الفنانين الشباب.

وقالت فيفي في رسالة عبر انستجرام: متكتأبش مفيش اتنين عبد الرحمن أبو زهرة هو واحد بس وانت فنان كبير ولازم نشوفك في الأعمال الفنية قريبا.

كانت الفنانة عفاف مصطفى اتهمت أبو زهرة بالتدخل في ملابس الفنانات بينما اتهمته الفنانة معتزة عبد الصبور بالبصق عليها على المسرح.

