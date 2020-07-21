شكرا لقرائتكم كورونا في بوليوود.. أيشواريا راي بالمستشفى وأميتاب باتشان بخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدخلت نجمة بوليوود وملكة جمال العالم السابقة أيشواريا راي باتشان، التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوع تقريبا، المستشفى في مومباي مع ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية مساء الجمعة.

أميتاب باتشان

وكانت أيشواريا باتشان، البالغة من العمر 46 عاما، وابنتها آراديا، عزلتا نفسيهما في المنزل لكن توجّب نقلهما إلى المستشفى بعدما أبلغتا عن "صعوبة في التنفس"، كما أوردت "تايمز أوف إنديا" Times of India.

وقال مصدر لوكالة "برس ترست أوف إنديا" للأنباء في المستشفى، الذي يقبع فيه زوج راي الممثل ابهيشيك باتشان ووالده النجم أميتاب باتشان، اللذان ثبتت إصابتهما أيضا الأسبوع الماضي بوباء كوفيد-19 "إنهما بخير".

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وكانت راي تُوجت ملكة لجمال العالم في العام 1994 وبدأت التمثيل في مطلع تسعينات القرن الماضي.

وباتت واحدة من ألمع نجمات بوليوود في الداخل والخارج، وهي من رواد مهرجان كان الفرنسي وتزوجت ابيشيك باتشان العام 2007.

ومنذ بداية تفشي الوباء في الهند، توفي 26 ألف شخص بفيروس كورونا.