المطربة السعودية وعد تعلن إصابة ابنتها بفيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: أعلنت المغنية السعودية عن إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام، حيث كتبت قائلة: "حبيبتي بنتي جالها كورونا، الله يرفع عنها ويشفيها ادعو لها، يا حبيبتي يا حسنا يا قطعة من قلبي استودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكى قادر يا كريم"، وطالبت من جمهورها الدعاء لها.

وكانت الفنانة السعودية في بداية انتشار جائحة فيروس كورونا، قد شاركت متابعيها بمقطع فيديو، قالت إنها تقيم حاليا في البحرين، وإنها لا تخاف بعد تسجيل أكثر من 200 إصابة بالفيروس، وطالبت بعدم تصديق المواقع التي تنشر الشائعات.

نذكر أن “حسناء” هي الابنة الوحيدة للفنانة السعودية وعد، من طليقها اللبناني بعد زواج لم يدم طويلا بعد ولادتها، وكانت وعد قد تطرقت إلى سبب الطلاق وأكدت أنها الغيرة من النجاح.

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