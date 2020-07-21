محمد رمضان يعلن تأجيل سيرة أحمد زكي لحين الإتفاق مع الورثة

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"الخليج 365" من بيروت: أعلن الفنان محمد رمضان عن تأجيل مسلسل "الإمبراطور" الذي يحكي قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي لحين الانتهاء من التفاوض مع الورثة. وكتب عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك: تم تأجيل مسلسل (أحمد زكي ) لحين التفاوض مع الورثة، ومسلسلنا القادم بإذن الله (موسى) تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي.

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