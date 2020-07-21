عشيق زوجة ويل سميث يرد عليها بأغنية

"الخليج 365" من بيروت: قرر المغني أوجست ألسينا، أن يرد على الممثلة جادا سميث، زوجة الممثل الأميركي ويل سميث، بأغنية، وذلك بعدما اعترفت لزوجها ويل سميث، بأنها خانته معه، من خلال علاقة غرامية جمعتهما.
المغني العالمي أصدر أغنية بعنوان " Entanglements"، وهى الكلمة التي استخدمتها جادا أثناء حديثها مع زوجها ويل سميث لوصف علاقتها بالمغني حيث قالت "I got into an entanglement with August"، والأغنية صدرت في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأحد 19 يوليو.
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