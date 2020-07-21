شكرا لقرائتكم خبر عن أصدقاء الأمس.. محمد رمضان & سعد لمجرد ..مين يكسب فى "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل أصدقاء الأمس محمد رمضان وسعد لمجرد فى منافسة شديدة على عرش اليوتيوب، حيث طرح مؤخرآ كل منهما أغنية جديدة، فطرح سعد لمجرد أغنية جديدة بعنوان " عدى الكلام" وهى باللهجة المصرية ، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع حاتم عبد العزيز، وحققت الأغنية ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة.
كما طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة " تيك تك" بمشاركة مطرب الراب سوبر ساكو، وحققت الأغنية ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وهى من إخراج حسام الحسينى.
النجم محمد رمضان، أكد أن الأغنية هى رقم "1"، فى عدد كبير من الدول، حيث نشر رمضان، عبر ستورى انستجرام الخاص به، الدول التى اجتاحت فيها الأغنية وحقق نجاحا كبيرا، وأصبحت رقم واحد وترند على يوتيوب سابقاً أثناء حفلته فى المغرب ديسمبر الماضي.
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