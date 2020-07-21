شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيها من فيروس كورونا.. زوجة توم هانكس: ارتداء الماسك زى غسيل الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت ريتا ويلسون زوجة النجم العالمي توم هانكس، إن ارتداء قناع الوجه أثناء الجائحة يجب أن يكون طبيعيًا ولا جدال فيه مثل تنظيف الأسنان مرتين يوميًا، وذلك خلال تصريحات لها بعد تعافيها هي وزوجها النجم من فيروس كورونا، حيث أصيب الثنائي في مارس الماضي.

وكان حديث ريتا في برنامج CBS This Morning كأحد أوائل شخصيات هوليوود التي تم تشخيصها بـ COVID-19 ، وكشفت الممثلة عن أعراض الإصابة بالفيروس مشيرة انها كانت تشعر بتعب شديد وأوجاع في الجسم وعدم الراحة وفقدان التذوق والشم وارتفاع درجة الحرارة.

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واحتفلت ريتا ويلسون، زوجة النجم العالمى توم هانكس، بمناسبة عيد ميلاده الـ64، التى تمر يوم 9 يوليو، ولكن احتفالها غلب عليه طابع خاص، فبدلًا من الاكتفاء بتهنئته بعام جديد فى حياته أو إطفاء شمع تورته عيد الميلاد، غلب الطابع الأنثوى عليها، ووجهت 4 أسئلة للتأكد من حبه لها وأنه سيظل يحبها إلى الأبد، وكان على توم هانكس أن يجاوب عليها.

نشرت ريتا ويلسون، صورة توم هانكس، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "عيد ميلاد سعيد توم هانكس.. نحن نحبك كثيرًا.. أنت مرساة لدينا.. كل يوم معك نعمة.. أعطنى إجابتك، املأ استمارة: "هل أنت لى إلى الأبد؟.. هل ستظل بحاجة لى؟.. هل ستظل تطعمنى عندما يصبح عمرى أربعة وستون.. (نعم!)".