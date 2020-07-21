شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تستأنف تصوير "أسود فاتح" الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي القاهرة الثلاثاء عائدة إلى بيروت لاستئناف تصوير باقى مشاهدها في مسلسل"أسود فاتح" حسب تصريحها لـ"الخليج 365"، وذلك بعد توقف تصوير المسلسل لأكثر من 4 أشهر.

يذكر أن هيفاء قد نشرت عبر خاصة الاستوري مقطع فيديو جديد، عقب وصولها إلى مطار القاهرة الدولي مساء الجمعة.

وظهرت هيفاء وهبي مرتدية كمامة سوداء ضمن التزامها بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما حرصت على نشر صور ومقاطع فيديو من داخل مطار القاهرة، وأثناء نزولها من الطائرة.

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يذكر أن مسلسل "أسود فاتح"، للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى قد خرج من موسم سباق دراما رمضان الماضي ، خاصة بعد ما تعطلت تصاريح وزارة الصحة اللبنانية، بسبب فيروس كورونا، فى الوقت الذى يتبقى فيه عدد كبير من المشاهد لم يتم تصويرها، لذلك قرر صناع المسلسل تأجيله واستكمال التصوير بعد انتهاء دراما رمضان.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.